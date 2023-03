Je vais vous parler de mon inconfort assez fréquent à propos de jeux Belonging Outside Belonging, également parfois appelé No Dice No Master. J’ai beaucoup parlé de ces jeux. J’ai écrit un guide pour mieux comprendre une manière de les appréhender. J’ai souvent proposé en ligne des parties de Dream Askew, Teenage Monsters, Before the Spire Falls, etc.. Et en fait j’ai un peu contribué à promouvoir cette façon très particulière de jouer que j’aime tout particulièrement. Jouer à ces jeux, c’est installer une conversation entre les joueurs avec un flow de va et vient qui nous fait à la